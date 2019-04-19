  • الجمعة 19 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:45 م
بحث متقدم
حزب النور

أول برلماني سلفي يصوت بـ"نعم" لتعديل الدستور في الخارج

النائب العام الأسبق يفجر مفاجأة عن التعديلات الدستورية

النائب العام الأسبق يفجر مفاجأة عن التعديلات الدستورية

صلاح يحتفل بالهدف

«سبيشال وان» يحذر برشلونة من محمد صلاح

البرادعي

سر هجوم «البرادعي» على المتبرعين لكتدرائية نوتردام

احتجاجات السودان

بالفيديو.. مصلون يطردون مساعد "البشير" ويحطمون سيارته

علاء مبارك- مصطفى بكري

نجل مبارك لمصطفى بكري: "وآخرتها معاك"

الإفراج عن سجناء - أرشيفية

العفو عن 404 سجناء بقرار جمهوري

لاسارتى

«الخطيب»: جهاز الأهلي سيرحل بالكامل

الأرصاد

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

ال الشيخ

أسرار جلسة رئيس الزمالك مع «آل الشيخ» في الإمارات

بالصور..

تفاصيل 5 دقائق بين الشرطة وأخطر عنصر إجرامي

قضايا وحوادث

انفجار سيارة العناصر الإجرامية أثناء إطلاق النار
انفجار سيارة العناصر الإجرامية أثناء إطلاق النار

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

متظاهرو الجزائر يتجهون نحو قصر "بوتفليقة"

#

مقتل 6 شرطيين في تبادل لإطلاق النار مع تجار مخدرات

#

شاهد.. اشتباكات بين جماهير "ريفر بليت" والشرطة

#

قيادي سابق بالداخلية يحرج الإخوان على الهواء

وزارة الداخلية

مكافحة المخدرات

القاهرة

السويس

العناصر الاجرامية

أعلنت وزارة الداخلية، أمس الخميس، في بيان رسمي لها مقتل أخطر العناصر الإجرامية، في تبادل إطلاق الرصاص مع قواتها، وهو "ناصر س م"، وشهرته "ناصر بكه"، والمُدان في قضايا قتل ضابط، وسرقة بالإكراه، وتجارة مواد مخدرة، وسبق الحكم عليه في قضية قتل ضابط بالأمن المركزي في التل الكبير بالإسماعيلية، وذلك في إطار الحملات الأمنية للقضاء على البؤرة التي تحوي المدمنين وتجار المواد المخدرة والعناصر الإجرامية الهاربة.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، أن معلومات وردت لمجموعة العمل المشكلة من قبل مدير قطاع الأمن العام، تفيد قيام بعض الأعراب بالاتجار في المواد المخدرة مُستخدمين أسلحة نارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، بالظهير الصحراوي بطريق "السويس ــ القاهرة" الصحراوي، ما بين مديرية أمن السويس ومدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية.

حيث صدرت الأوامر بسرعة القبض على عناصر تلك البؤرة والتي يختبئ بها كل من "سالم م، 26 سنة، وشقيقه "موسى، 20 سنة، و"عميرة ف، 30 سنة"، وجميعهم مقيمين بمنطقة عشش الصرف بالعاشر من رمضان ومنطقة فيصل بالسويس، وصادر ضدهم أحكام متعددة بتهم الإتجار في مخدر الهيروين.

في حين وُضعت خطة أمنية أشرف عليها مدير قطاع الأمن العام وقادها مدير مباحث الإسماعيلية، بالتنسيق مع مدير مباحث السويس، لاستهداف عناصر البؤرة والقبض عليهم، ولدي وصول القوات بادرت تلك العناصر بإطلاق أعيرة نارية من داخل "شباك" سيارة "جراند شيروكي"، بدون لوحات معدنية، فبادلتهم القوات التعامل لنحو 5 دقائق، ما أسفر عن مصرع أحدهم، وانفجار السيارة بسبب طلقة ثقبت "تنك" البنزين أثناء التعامل.

وعثرت أجهزة الأمن بجوار جثة المذكور، على بندقية آلية، و15 طلقة، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام، وبتفتيش السيارة، عُثر بداخلها على بندقية آلية و6 خزن، ونظارة ميدان، وبقايا مبالغ مالية محترقة

شاهد..





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وست بروميتش«حجازي» يهزم هال سيتي بثلاثية
» تفاصيل 5 دقائق بين الشرطة وأخطر عنصر إجرامي
» أمريكا تهنئ «صلاح»لاختياره ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة
» ناخب يقطع إصبعه بعد أن صوّت خطأً
» ضبط 4 أشخاص استولوا على 13 مليونًا من مواطنين
» سبب اعتداء "أحمد فتحي" على مدير نادي بيراميدز
» مصرع سيدة أسفل عجلات القطار بسوهاج
» "حفتر": طائرات صديقة قصفت أهدافًا معادية في طرابلس
» إصابة 12 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة
» «عبد الغني» يدلي بصوته بالتعديلات الدستورية في تنزانيا
» هذا ما قاله إمام المسجد النبوي عن "باغي الشر"

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    08:01 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان