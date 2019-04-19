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أول برلماني سلفي يصوت بـ"نعم" لتعديل الدستور في الخارج

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التعديلات الدستورية

الدعوة السلفية

حزب النور

أدلى النائب أحمد الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب النور ، الذراع السياسي للدعوة السلفية، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

ونشر النائب عن الحزب السلفي، صورا له من داخل القنصلية المصرية بجدة، أثناء الإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بحضور السفير المصري الدكتور حازم رمضان القنصل العام بجدة، وعدد من أبناء حزب النور من المدينة المنورة ومكة وجدة والطائف.

وقال "الشريف"، عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، نعم لمصر

اليوم الجمعة ،من القنصلية المصرية بجدة ،بحضور السفير المصري الدكتور حازم رمضان القنصل العام بجدة ،وبصحبة أبناء حزب النور من المدينة المنورة و مكة و جدة و الطائف ،للتصويت علي الدستور المصري".

وأضاف :"نعم للدستور المصري ،نعم للدولة المصرية ،نعم للاستمرار و الاستقرار

نعم دولة مصرية عصرية لا علمانية و لا عسكرية ولا ثيوقراطية".

وكان حزب النور، أعلن مواقفته على التعديلات الدستورية، خلال الجلسة المسائية، المخصصة للتصويت النهائي على التعديلات، مساء الثلاثاء الماضي،.

يذكر أن عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بدأت صباح اليوم الجمعة في الخارج وتستمر لمدة ثلاثة أيام، على أن تبدأ داخل مصر صباح غد السبت وتستمر أيضًا ثلاثة أيام.






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