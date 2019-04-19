مقتل 22 في هجوم عرقي شمالي نيجيريا

19 أبريل 2019 - 10:50 م

قُتل 22 شخصًا في هجوم عرقي شمال شرقي نيجيريا، الجمعة، وفق مسؤول محلي.



وقال عدي دانييل، عمدة مدينة "ووكاري"، في اتصال هاتفي مع الأناضول إن "الهجوم وقع في مدينة ووكاري، التابعة لولاية تارابا".



وأوضح دانييل أن "المهاجمون (المشتبه في أنهم من ميليشيات "تيف" العرقية) استهدفوا أشخاص من عرقية جوكون في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وأضرموا النار في العديد من المنازل".



وتابع: "استيقظ أهالي ووكاري على الهجوم الغاشم، واشتعال النار في منازلهم".



ولفت أن "22 شخصا قتلوا وأصيب 10 آخرون بجروح".



من جهته، أكد ديفيد ميسال المتحدث باسم الشرطة في ولاية تارابا، للأناضول، "وقوع أعمال عنف في المنطقة المذكورة".



وأضاف "لا يمكنني في الوقت الحالي تحديد عدد الضحايا من القتلى والمصابين، حيث ما زالت الجهات المختصة تحقق في تفاصيل الهجوم".

