  • السبت 20 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:46 ص
بحث متقدم
تركي آل الشيخ

رسالة نارية من تركي آل الشيخ لرئيس الزمالك

الإعلامي عمرو أديب

"أديب" يكشف تفاصيل مثيرة وجديدة عن صفقة القرن

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية بشأن النادي الأهلي

الدكتور على عبد العال

هذا ما قاله "عبدالعال" عن الدستور المصري وتعديله

أرشيفية

انتظام استفتاء المصريين بالخارج بـ140 بعثة حول العالم

مجلس الشورى

«الشورى» يعود بمسمى مجلس«الشيوخ».. بهذه المهام

أرشيفية

«ليلة النصف من شعبان».. منحة ربانية كيف تغتنمها؟

أرشيفية

في «شم نسيم».. الفسيخ والرنجة للأغنياء فقط

باسم يوسف

بعد سنوات من الغياب.. «باسم يوسف» يعود في رمضان

النائب العام الأسبق يفجر مفاجأة عن التعديلات الدستورية

النائب العام الأسبق يفجر مفاجأة عن التعديلات الدستورية

مقتل 22 في هجوم عرقي شمالي نيجيريا

عرب وعالم

مقتل 17 بتفجيرات انتحارية في نيجيريا
مقتل 17 بتفجيرات انتحارية في نيجيريا

أخبار متعلقة
#

مقتل 6 عناصر من "داعش" في محافظة ديالي بالعراق

#

مقتل 5 عناصر أمن في هجوم لطالبان شمالي أفغانستان

#

مقتل 4 أفراد شرطة في هجوم لطالبان بأفغانستان

#

10 قتلى في هجوم مسلح على قرية شمالي بوركينا فاسو

قُتل 22 شخصًا في هجوم عرقي شمال شرقي نيجيريا، الجمعة، وفق مسؤول محلي.
وقال عدي دانييل، عمدة مدينة "ووكاري"، في اتصال هاتفي مع الأناضول إن "الهجوم وقع في مدينة ووكاري، التابعة لولاية تارابا".
وأوضح دانييل أن "المهاجمون (المشتبه في أنهم من ميليشيات "تيف" العرقية) استهدفوا أشخاص من عرقية جوكون في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وأضرموا النار في العديد من المنازل".
وتابع: "استيقظ أهالي ووكاري على الهجوم الغاشم، واشتعال النار في منازلهم".
ولفت أن "22 شخصا قتلوا وأصيب 10 آخرون بجروح".
من جهته، أكد ديفيد ميسال المتحدث باسم الشرطة في ولاية تارابا، للأناضول، "وقوع أعمال عنف في المنطقة المذكورة".
وأضاف "لا يمكنني في الوقت الحالي تحديد عدد الضحايا من القتلى والمصابين، حيث ما زالت الجهات المختصة تحقق في تفاصيل الهجوم".
وتوجد في هذا البلد 250 مجموعة عرقية، على رأسها "الهوسا"، و"الفولاني"، و"اليوروبا"، و"الإيبو"، و"التيف"، و"جوكون". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» "آل الشيخ" يكشف حقيقة انتقال "السعيد" للزمالك
» حريق يلتهم أكبر مدرسة يهودية في روسيا
» زوجة علي ربيع تعلن طلاقها بهذه الجملة المثيرة
» إصابة 37 متظاهرا فلسطينيا شرقي قطاع غزة
» طائرة تلغي رحلتها في الجو إثر اصطدامها بـ"جسم غريب"
» سر هجوم «البرادعي» على المتبرعين لكتدرائية نوتردام
» نجل مبارك لمصطفى بكري: "وآخرتها معاك"
» الزمالك يتأهل إلى نهائي دوري السلة
» وديًا.. المصري يهزم نجمة سيناء استعدادًا للأهلي
» الزمالك يزاحم الأهلي على ضم نجم الإسماعيلى
» مفاجأة وفرحة بخصوص الطفلة الأجنبية التي أنجبتها الأم المصرية !!

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان