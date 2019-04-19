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المغرب يعتزم تنظيم انتخابات تمثيلية ليهود البلاد

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أعلن المغرب، مساء الجمعة، عزمه تنظيم انتخابات لاختيار ممثلين لليهود المغاربة، التي لم تجر منذ 1969.
وقال بيان لوزارة الداخلية، اطلعت الأناضول على نسخة منه، إن "العاهل المغربي (الملك محمد السادس) أعطى تعليماته لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قصد تنظيم انتخابات الهيئات التمثيلية للجماعات اليهودية المغربية، التي لم تجر منذ سنة 1969".
وأفاد البيان الذي لم يحدد موعدا لتلك الانتخابات، أن العاهل المغربي طالب وزير الداخلية، بأن "يحرص مستقبلا على ضمان احترام تجديد هذه الهيئات بشكل دوري، طبقا لمقتضيات القانون المنظم لها".
يشار إلى أن القانون المنظم لهذه الانتخابات، يعود إلى قرار إعادة تنظيم لجان الجماعات اليهودية الذي أصدره ملك البلاد في مايو/أيار 1945.
وتعنى هذه اللجان بتدبير العلاقات بين اليهود المغاربة، والدفاع عن مصالحها بعدد من المؤسسات الحكومية في البلاد.
ولا توجد معطيات رسمية حول الأقليات الدينية بالمغرب، إلا أن تقريرا سنويا للخارجية الأمريكية لعام 2017 عن وضع الحريات الدينية حول العالم، أكد أن أكثر من 99 بالمئة من المغاربة مسلمون.
وذكر التقرير، وفقا لأرقام الطائفة اليهودية، أن عدد اليهود في المغرب يتراوح ما بين 3 إلى 4 آلاف يهودي. 

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