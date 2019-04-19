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لندن.. 682 موقوفاً باحتجاجات تغير المناخ في 5 أيام

عرب وعالم

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

المصريون ووكالات

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ارتفع عدد الموقوفين من نشطاء البيئة، بالعاصمة البريطانية لندن، في 5 أيام، إلى 682 شخصا، على خلفية مظاهرات احتجاجية على ما يعتبرونه "تقاعسًا" من قبل الحكومة في قضايا أزمات البيئة والمناخ العالمي.
وقالت الشرطة البريطانية في بيان، إن عدد نشطاء مكافحة التغير المناخي الموقوفين ارتفع، منذ الاثنين، إلى 682 شخصًا.
وعزا البيان سبب التوقيف إلى "عدم امتثال الموقوفين لتحذيرات الشرطة وإغلاقهم طرقات".
ومنذ الاثنين، تنظّم حركة "تمرد انقراض" الشعبية، احتجاجات في لندن، لمطالبة الحكومة بإعلان حالة "الطوارئ المناخية"، واتخاذ اجراءات "من أجل التصدي لتغير المناخ كأولوية تعليمية".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الشرطة البريطانية توقيف 570 من نشطاء البيئة المحتجين.
وخلال الأسبوع، قام المتظاهرون بإغلاق جسر "واترلو" الذي يعتبر أحد الممرات الرئيسية لعبور نهر التايمز بلندن، وسط تواجد أمني مكثف للشرطة.
فيما تمركزت مظاهرات أخرى في مناطق "ماربل آرتش"، وشارع أوكسفورد بالإضافة لسيرك بيكاديللي، وجميعها مناطق حيوية بالعاصمة البريطانية.
ووفق إعلام محلي، تسببت الاحتجاجات في اختناق حركة النقل بالمدينة، فيما أعلنت حركة"تمرد انقراض"، في رسائل موزعة عبر تطبيق "واتس آب"، تعديل خططها للتصعيد على الأرض، وتستعد لرفع سقف المظاهرات وإغلاق أكبر مطار في أوروبا .

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