» زوجة علي ربيع تعلن طلاقها بهذه الجملة المثيرة

19 أبريل 2019 - 11:50 م

أعلنت ندى محمود زوجة الفنان علي ربيع، انفصالها عن زوجها، وذلك من خلال منشور على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك وإنستجرام».



وقالت ندى من خلال صفحتها على «فيسبوك»: «أمك ثم أمك ثم أمك، وإن قالت لك طلق مراتك واطردها من بيتها هي وبنتك متترددش يا قلب أمك، شكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة».

