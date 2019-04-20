"أديب" يكشف تفاصيل مثيرة وجديدة عن صفقة القرن

20 أبريل 2019 - 12:20 ص

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن صحة الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، والذي يفيد بمنح مصر جزءا من أرض سيناء بجانب قطاع غزة لتكون لدولة إسرائيل قائلا:" مسئول أمريكي كبير أكد أن سيناء ليست جزءًا من صفقة القرن وأن ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح بالمرة ولم يحدث الكلام بشأن أن مصر ستتخلى عن جزء من سيناء".



وأوضح أديب خلال برنامج "الحكاية" والمذاع على قناة mbc مصر، أن سبب تأجيل الإعلان رسميا عن صفقة القرن رفض كثير من الدول العربية لها، قائلا:"السعودية أوضحت أنها ترفض أي شئ يرفضه الفلسطينيون فيما يتعلق بصفقة القرن".

