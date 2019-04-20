لحظة القبض على وزير سودانى فى مطار الخرطوم

20 أبريل 2019 - 12:24 م

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في السودان يظهر أفرادًا من الشرطة العسكرية، وهم يلقون القبض على "حاج ماجد سوار" وزير الشباب والرياضة السابق في مطار الخرطوم.

وبحسب الفيديو تظهر حشود ضخمة وهى تحيط المجموعة العسكرية التى تقبض على سوار، الذي كان يحاول الخروج من السودان.

وكان سوار سفيرًا لبلاده لدى ليبيا، كما أنه قيادي بارز في حزب المؤتمر الوطني، الذي حكم السودان طيلة 30 عامًا.

يأتي هذا بعدما أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان قرارات بإعفاء عدد من المسئولين من مناصبهم، بعد عزل عمر البشير الرئيس السوداني السابق.





#اعتصام_القياده_العامه جماهير الشعب السوداني تحاصر حاج ماجد سوار في مطار الخرطوم .#لم_تسقط_بعد pic.twitter.com/zAil4FN12i — ????DaVinci (@Davinireco) 20 أبريل 2019

وكان الآلاف من السودانيين قد احتشدوا أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم وأكدوا تمسكهم بتنفيذ المطالب الستة لحراكهم، المتمثلة في تصفية النظام، وتشكيل حكومة مدنية، وهيئة تشريع، ومجلس رئاسي مدني، ومحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد، وإعادة هيكلة جهاز الأمن القومي، وفي نفس الوقت سلم تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة مقترحاتهم للمجلس العسكري بخصوص الفترة الانتقالية.

يذكر أن صحيفة "الراكوبة" السودانية كانت قد أعلنت في 17 أبريل الجري أن السلطات اعتقلت رئيس البرلمان المنحل إبراهيم أحمد عمر في مطار العاصمة الخرطوم، وذلك فور عودته من العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت الصحيفة إن السلطات تحفظت على رئيس البرلمان السابق، ووضعته تحت الإقامة الجبرية بمنزله في أم درمان.





