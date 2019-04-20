» سقوط مخترق حسابات "فيس بوك" السيدات

20 أبريل 2019 - 12:36 م

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عامل بالأقصر لاتهامه باختراق حساب إحدى السيدات بموقع "فيس بوك" بغرض الاستفادة مادياً، جاء ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية فى مكافحة الجرائم المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وتلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بلاغًا من إحدى السيدات مقيمة بمحافظة القاهرة بقيام أحد الأشخاص، باختراق الحساب الشخصى الخاص بها على موقع التواصل الإجتماعى" فيس بوك" والاستيلاء على كل محتوياته.

وأسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفنى عن تحديد مرتكب الواقعة عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت الحيط بمحافظة الأقصر.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر"، تم ضبطه بمحل إقامته، وتم ضبط جهاز هاتف محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب وحسابات لأشخاص آخرين قام باختراقها وسرقتها.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة ووقائع أخرى مماثلة بغرض الاستفادة ماديًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.