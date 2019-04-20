الجندي: تارك التصويت على الاستفتاء ساقط المروءة

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، صباح اليوم، عقب الإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية إن مصر تشهد عُرسًا ديمقراطيا كبيرًا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف الجندي أثناء الإدلاء بصوته في لجنة مدرسة النصر الرسمية للغات، بمدينة السادس من أكتوبر، أن مصر تشهد عُرسًا ديمقراطيا كبيرًا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لافتا إلى أن المشاركة فى الاستفتاء نوع من الشهادة التى لا يقدر عليها إلا من يرى نفسه أهلًا لها.

وأكد أنه من المعروف أنه من سقطت مروءته، سقطت شهادته، إذن هذه الشهادة التى يستحقها الوطن هى ثمن بسيط للاستقرار والكرامة، ولا يعرف قيمة الوطن من سقطت كرامته وهانت عليه أمانته ووطنه.


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