شاهد.. شيخ الأزهر يدلى بصوته في الاستفتاء

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وصل منذ قليل فضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى مدرسة الشهيد يسرى عميرة بمصر الجديدة للإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى انطلقت صباح اليوم.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء في مؤتمر صحفي، المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 19 و20 و21 من الشهر الجاري للمصرين بالخارج، و20 و21 و22 للمصريين في الداخل.

ووافق مجلس النواب، الثلاثاء، على إدخال تعديلات على دستور 2014، تسمح بإنهاء الرئيس الحالي ولايته عام 2024 بدلًا من 2022، وزيادة مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4، إلى جانب استحداث غرفة نيابية ثانية "مجلس الشيوخ"، وإدخال تعديل على المادة 200 التي تُحدد مهام القوات المسلحة.
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