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والدي المتوفي أعطاني 50 دينارا أردنيا

تفسير الأحلام

50 دينار
50 دينار

عبدالحي العسكري

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دينار

الوفاة

النقود

الوالد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت والدي المتوفي أعطاني نقودًا ورقية بقيمة 50 دينارًا أردنيًا ثلاث ورقات. وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخذك المال من الوالد رحمه الله يدل على البشرى لك بالفرحة والسرور وزيادة الرزق والارتقاء، ويدل على الفرج وزوال الهم والأمن والأمان. وأخذ المال من الوالد رحمه الله قد يدل على الميراث أو شيء ثمين سوف تحصل عليه بسبب الوالد. ويدل أيضًا على الرزق الحلال. ورقم 50 قد يدل على سيرك على الطريق المستقيم، والتزامك بتعاليم الدين، وقد يدل رقم 50 للمتزوجة بالحمل القريب، وللعزباء يدل على زواجها القريب. وربما دل الرقم 50 على طول العمر، وعدم السفر. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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