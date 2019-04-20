إقبال شديد من قبل المسافرين على التصويت بلجان "مطار القاهرة"

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مطار القاهرة

تعديلات دستورية

واجهت اللجان الانتخابية بمطار القاهرة الدولى، إقبالاً كثيفًا من المسافرين والعاملين بقطاع الطيران المدني من الشركات التابعة للوزارة، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وحدد مكان اللجان المخصصة لاستفتاء الدستور، أمام صالة 1، ومبني الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي .

وقدمت شركة ميناء القاهرة الجوى، لجنتين مجهزتين للمواطنين  بشتى وسائل الراحة، لتصويت العاملين والركاب المسافرين والقادمين، أحدهما أمام مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، والثانية أمام الصالة الموسمية للحج والعمرة مباشرة الواقعة بجوار مبني الركاب 3، للتيسير على الركاب والعاملين للإدلاء بأصواتهم، وأعلنت شركة الميناء، أنها ستقوم بتوفير أتوبيسات مجانية لنقل الركاب والعاملين التي ترغب في التصويت.

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