الرئيس السابق يدلى بصوته فى الاستفتاء

20 أبريل 2019 - 01:25 م

أدلى المستشار عدلى منصور الرئيس الأسبق بصوته فى الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، منذ قليل في الحي الأول للتعليم الأساسي بمدينة أكتوبر لجنة 15، مطالبًا المواطنين بضرورة المشاركة في الاستفتاء وحث ذويهم على ذلك.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

يذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.