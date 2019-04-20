  • السبت 20 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:12 م
بحث متقدم
الحاج عبد الراضي

من محمد نجيب للسيسي.. يدلى بصوته على سرير إسعاف

عدلي منصور

الرئيس السابق يدلى بصوته فى الاستفتاء

حصر

أول فيديو لحصر أموال البشير داخل قصره

الجندي

الجندي: تارك التصويت على الاستفتاء ساقط المروءة

جيهان السادات

شاهد.. جيهان السادات تدلي بصوتها في الاستفتاء

لحظة اعتقال

لحظة القبض على وزير سودانى فى مطار الخرطوم

صورة الخبر

«الاستفتاء» الحدث الأهم فى مصر منذ ثورة يناير

صلاح

"صلاح" على موعد مع إنجاز جديد

البشير

اقتحام مزرعة البشير.. هذا ما وجد بداخلها

اللجان

الخطيب: اللجان الانتخابية حضرات مقدسة مينفعش الرقص

من محمد نجيب للسيسي.. يدلى بصوته على سرير إسعاف

قبلي وبحري

الحاج عبد الراضي
الحاج عبد الراضي

حسن حمدان

أخبار متعلقة
#

بالصور .. فنان شاب يجري جراحة دقيقة: بقالي 9 سنين بعاني

#

"أديب" ينتصر لـ"صلاح" بعد تراجع مستواه.. هذا ما قاله

#

هكذا رد محمد رمضان على اتهامه بتقليد أحمد زكي في مسلسله الجديد

#

إعلامي تونسي شهير للسودانيين: "اوعوا تكونوا سوريا واليمن"

السيسي

الاستفتاء

الغردقة

محمد نجيب

أصر الحاج عبد الراضى، 80 سنة، على الذهاب إلى لجنته الانتخابية للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، على سرير الإسعاف المتنقل.

وأدلى الحاج عبد الراضى، بصوته في اللجنة رقم 35 داخل مركز التطوير التكنولوجى بمدينة الغردقة.

وأكد أن كبر سنه لم يمنعه أداء واجبه الوطني، حيث طلب من ابنه أن يقوم بالاتصال بالإسعاف لنقله إلى لجنته الانتخابية، منوهًا أنه لن يتخلى أبدًا عن نداء مصر.

وأضاف أنه عاصر 7 رؤوساء بدءًا من محمد نجيب حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن السيسي واجه تحديات كبيرة وعبر بمصر لبر الأمان والآن جاء الوقت لرد الجميل لمصر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (7)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» سقوط مخترق حسابات "فيس بوك" السيدات
» اعترافات صادمة لعصابة سرقة السيارات الفارهة
» اليوم.. محاكمة سعاد الخولى بتهمة غسيل الأموال
» قرينة "السيسي" تدلى بصوتها في الاستفتاء
» بتروجت يستدرج النجوم على استاد السويس
» فنانة شهيرة تحذر من إهانة دينها المسيحي: لن أدير خدي الأيسر أبدا
» وزيرة الهجرة: "شاركوا و متسمعوش كلام أهل الشر"
» ماذا سيفعل الخطيب مع "لاسارتي" بعد هزيمة "بيراميدز؟
» هل يفوز الأهلي بالحكام؟ .. إجابة "الحلفاوي" تحسم الأمر
» فنانة شهيرة: ستشاهدون قتلي خلال أسابيع
» فنانة شهيرة: بحب أبص على الرجالة اللي شكلهم حلو

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان