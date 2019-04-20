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وزير التنمية المحلية يدلي بصوته في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية

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أدلي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بصوته في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في لجنة مدرسة الحرية بمصر الجديدة والتي بدأت صباح اليوم وتستمر لثلاثة ايام خلال الفترة من 20 الي 22 ابريل 2019.

واطمأن شعراوي علي سير العملية الانتخابية داخل اللجان الموجودة في مدرسة الحرية ، ودعا الوزير شعراوي كافة جموع الشعب المصرى إلي النزول والمشاركة فى الاستفتاء بكل حرية وممارسة حقهم الدستورى لاستكمال مسيرة التنمية والبناء للدولة المصرية ، مؤكداً قيام المحافظات بتقديم كافة المساعدات للناخبين لضمان وصولهم الى مقار الاستفتاء بسهولة ويسر .
وقال شعراوي أن الدولة ستوفر كافة اللوجيستيات والإمكانيات المطلوبة لخروج الاستفتاء بصورة مٌشرفة إلى العالم، وضمان ممارسة المواطن المصري حقه في الإدلاء بصوته.
وتفقد الوزير شعراوي ومعه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة سير العملية الانتخابية في عدد من لجان محافظة القاهرة.

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