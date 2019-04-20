وزيرة الصحة تدلي بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

20 أبريل 2019 - 05:45 م

أدلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بصوتها صباح اليوم، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بمدرسة مصطفى كامل للتعليم الأساسي، بمساكن شيراتون.

وقالت وزيرة الصحة، إن سيدات مصر لطالما حرصن على المشاركة في بناء المستقبل سواء بالمشاركة في الانتخابات أو الاستفتاءات، مؤكدةً أنها تشعر بغاية السعادة اليوم، كونه مختلفاً بسبب موقع المسؤولية التي تتولاها حالياً.

وأضافت وزيرة الصحة، أن الاستقرار والتنمية من أهم أهداف الدولة المصرية، وأن مصر استطاعت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحقيق ما لم تستطع تحقيقه لسنوات طويلة، حيث تتسارع معدلات التنمية بشكل غير مسبوق.

ودعت وزيرة الصحة جموع المصريين للنزول والمشاركة الإيجابية للوقوف بجانب وطننا وسط التحديات الإقليمية التي نشهدها حالياً، مؤكدةً أن مصر أمانة يجب أن نحافظ عليها جميعاً.

وأشادت وزيرة الصحة، بالشعب المصري وتحمله آثار الإصلاحات الاقتصادية، لافتةً إلى أن الدولة استطاعت اتخاذ الكثير من الخطوات في بناء الإنسان المصري، وخاصةً في قطاع الصحة.