مدبولي يُشيد جهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في توضيح الحقائق

عصام الشربيني
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأقسام المختلفة للمركز الإعلاميّ بمجلس الوزراء؛ لمتابعة سير العمل في رصد الشائعات، وسرعة التعامل معها، وتوضيح الحقائق، وكذا إبراز الجهود التي تقوم بها الحكومة في مختلف القطاعات.
وعبّر رئيس الوزراء عن تقديره لما يقوم به شباب المركز الإعلاميّ من جهود لتوضيح الحقائق، ودحض الشائعات، وكذا توثيق ما يتم من مشروعات وجهود في مختلف القطاعات حالياً، والعمل على إبرازها في وسائل الإعلام المختلفة، وكذا وسائل التواصل الاجتماعيّ.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نواجه في هذه المرحلة آلاف الشائعات، ودوركم مُهم جداً في رصدها، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعيّ، وسرعة التعامل معها، وتوضيح الحقائق؛ فهذه هي حروب الجيل الرابع التي نُواجهها حالياً، والمواطن يثق فيما تقدمونه من توضيح للحقائق، كما يثق أيضاً فيما تقوم به الحكومة من مشروعات خدمية وتنموية لمصلحته، وهذه مهمة أخرى تقومون بها، هي إبراز هذه الجهود، والمشروعات الضخمة.وعبّر رئيس الوزراء عن سعادته بأن العاملين في المركز الإعلاميّ من الشباب؛ فهُم الأقدر على التفاعل المباشر، والتعامل مع وسائل العصر، كما أن لديهم القدرة على مُخاطبة نُظرائهم، وتوضيح الحقائق لهم، مُوجها حديثه لهم قائلاً: " أشكركم على جهودكم، وأتمنى لكم جميعا التوفيق".
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