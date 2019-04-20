مدبولي يُتابع من غرفة العمليات الرئيسية إجراءات سير الاستفتاء

20 أبريل 2019 - 05:51 م

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إجراءات سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجميع المحافظات، وذلك من مقر غرفة العمليات الرئيسية بمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية منذ الأربعاء الماضي، ويوجد بها ممثلون لمختلف الوزارات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مهمة الحكومة هي توفير اللوجيستيات، وتأمين اللجان، وتيسير وتسهيل عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم، وهذا ما يتم التأكد منه، من خلال غرفة العمليات.

وأجرى رئيس الوزراء حوارات عبر الفيديو كونفرانس مع عدد من المحافظين؛ للتأكد من سير إجراءات الاستفتاء بسهولة ويُسر، وفتح جميع اللجان، مشيراً إلى أن جميع اللجان تعمل على مستوى الجمهورية، وهناك استعدادات على أعلى مستوى في جميع المحافظات.

من جانبه، أشار اللواء عاطف عبد الفتاح، أمين عام مجلس الوزراء، إلى أن غرفة العمليات تابعت منذ الأمس بداية أعمال الاستفتاء الخاصة بالمصريين بالخارج، مُؤكداً أن جميع الاستعدادات الأمنية والطبية في جميع اللجان على مستوى الجمهورية تم الانتهاء منها، وكذا تم توفير جميع الاحتياجات الإدارية بكل اللجان، لافتاً في هذا الصدد إلى أن دور غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء هو مُتابعة إجراءات الاستفتاء، وحل أي مشكلة قد تطرأ، بما يُسهم في إدلاء المصريين بأصواتهم بحرية كاملة.