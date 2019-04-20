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وزير الإسكان يُدلي بصوته فى استفتاء التعديلات الدستورية

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أدلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمدرسة المقطم الرسمية لغات.

وأشاد وزير الإسكان بتنظيم الاستفتاء، وحرص المواطنين على التوافد للإدلاء بأصواتهم، مؤكداً أن المصريين يستكملون بناء مستقبلهم، ومستقبل أفضل لوطنهم، ويدعمون المسار الديمقراطي.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على أن نزول المواطنين للتصويت هو تطبيق لحقهم الدستوري، وأيضاً تعبير من المصريين عن إرادتهم الحرة فى إبداء الرأى فى التعديلات الدستورية، تحت الإشراف القضائي الكامل.

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