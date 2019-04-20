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وزير الرياضة يدلي بصوته في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية

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أدلي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم بصوته في التعديلات الدستورية المقترحة والتي بدأت صباح اليوم وتستمر لثلاثة ايام خلال الفترة من 20 الي 22 ابريل 2019.

اطمئن صبحي علي سير العملية الانتخابية داخل اللجنة مؤكدا علي اهمية مشاركة الجميع في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية باعتبارها واجب وطني مضيفا بأنه تم تدريب 29 ألف من شباب البرلمان بالمحافظات لنشر التوعية السياسية بأهمية التعديلات الدستورية

واكد أن الوزارة تقوم بدور كبير في نشر الصورة الصحيحة للتعديلات الدستورية وذلك لمكافحة الشائعات التى تحيط بالمشهد السياسي المصاحب لعملية إجراء الاستفتاء، و اضاف انه قد تم تشكيل غرفة عمليات مركزية من مساعدى ومعاونى الوزير تعمل علي مدار الساعة بمقر ديوان الوزارة وطوال مدة الاستفتاء وكذلك غرفة عمليات محلية بكل مديرية شباب.

الجدير بالذكر ان وزارة الشباب والرياضة قامت بطباعة 100 الف نسخة من نص التعديلات الدستورية المقترحة وذلك من اجل توزيعها علي مراكز الشباب بالجمهوية ،المنتديات ،مراكز التعليم المدني, ،الجامعات والهيئات ،الوزارات ،الأندية الكبري ومؤسسات الدولة تحت شعار "الكلمة_كلمتك".

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