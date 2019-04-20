السويدي إليكتريك": مصنعا السودان يعملان بشكل طبيعي

20 أبريل 2019 - 07:34 م

"

قالت شركة "السويدي إليكتريك" إنها تمتلك مصنعين بالسودان، الأول للكابلات، والثاني للمحولات، مؤكدة أنهما يعملان بشكل طبيعي في ضوء الأحداث السياسية الأخيرة.

جاء ذلك ردا من السويدي على استفسارات البورصة المصرية حول مدى تأثر عملها بالتظاهرات التي تشهدها السودان، وتغيير النظام السياسي هناك، ورحيل الرئيس عمر البشير.

وأكدت الشركة ـ في إفصاح لإدارة البورصة ـ أن نسبة مساهمة السويدي إليكتريك في السودان تمثل حوالي 1.1% من إجمالي الأرباح المجمعة خلال العام المالي 2018.

