» «الخطيب» للاعبي الأهلي: مكافأة خاصة حال الفوز بالدورى

20 أبريل 2019 - 07:37 م

عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا مطولًا مع الجهاز الفني للأهلي ولاعبي الفريق قبل مران اليوم، حيث تحدث معهم بواقعية شديدة وإيجابية كبيره بعد الهجوم الذي تعرضوا له خلال الأيام الماضية.

وحرص رئيس الأهلي في البداية على الاستماع للعديد من اللاعبين والتعبير عن وجهة نظرهم بخصوص ما جرى في المباريات الماضية، ثم «الخطيب» مؤكدًا على أنه حرص على الجلوس معهم اليوم ليرفع عنهم كافة الضغوط التي يتعرضون لها في هذا التوقيت، وأنهم لابد أن يثقوا بأنفسهم. مضيفًا أنهم قادرين على تحقيق أحسن النتائج، ولا بد أن يؤدوا مبارياتهم بروح معنوية عالية.

وتابع: واثق بأن كل فرد سوف يبذل أقصى ما لديه لإسعاد جماهير الأهلي التي أكد الكابتن الخطيب على تقديره للغضب الذي انتابها وهذا حقها وعبر عن ثقته الكاملة في لاعبيه وجهازهم الفني وأنه سوف يظل داعم ومساند لهم وأنه واثق أيضًا أنهم سيؤدوا بروح الأهلي وبشخصية البطل التي تعودوا عليها.. وأن جميعهم سيكونون على قلب رجل واحد، من أجل الأهلي وجماهيره.

ولاقت كلمات «الخطيب»، ارتياح الجهاز الفني واللاعبين والذين شعروا بالمساندة خاصًة في هذا التوقيت.

وفي ذات السياق وافق رئيس الأهلي في ذات الجلسة على طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة برصد مكافآت خاصة للاعبين في المباريات القادمة وكذلك عند الفوز بالدوري، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة لن يتأخر عن تقدير كل من يبذل الجهد والعطاء من أجل القلعة الحمراء.