«لاسارتي» يشرح أسباب تراجع مستوى الأهلي لـ«الخطيب»

20 أبريل 2019 - 07:45 م

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الاجتماع مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول، في وجود سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وقام المدير الفني وعبد الحفيظ بشرح كل التفاصيل الخاصة بعمل الجهاز الفني طوال الفترة الماضية بناءً على طلب رئيس النادي والتأكيد على أن الجميع في منظومة العمل يبذل أقصى ما لديه ويسعى لتقديم الأفضل وأن النتائج لا تعكس قيمة الجهد المبذول وأن الأمور سوف تعود إلى نصابها الطبيعي خلال الفترة القادمة.

فيما استفسر رئيس الأهلي عن بعض التفاصيل لوضع النقاط فوق الحروف والاطمئنان على أن الأمور تسير في الإطار الصحيح.

وأكد «الخطيب» على دعمه ومساندته ومجلس الإدارة للجهاز الفني والفريق وثقته في كل عناصر المنظومة على إسعاد جماهير الأهلي.