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طريقة استقبال القنوات الأرضية لمشاهدة كأس الأمم الإفريقية

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امم افريقيا
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القنوات الارضية

كشفت الهيئة الوطنية للإعلام عن طرق استقبال القنوات الأرضية لمشاهدة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى ستنطلق 21 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو.

وقالت الهيئة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن هناك طريقتين لاستقبال البث الأرضى الرقمى..

الطريقة الأولى، إذا كانت الشاشة تدعم خاصية استقبال البث الأرضي الرقمى:

1- ركب الهوائي الأرضى.

2- توجيهه فى اتجاه محطة الإرسال الخاصة بمحافظتك.

3- توصيل الكابل الخاص بالهوائى فى المدخل المخصص له بالشاشة.

4- الدخول على قوائم البحث والبحث عن الإرسال الأرضى الرقمي.

5- حفظ القنوات التى استقبلتها على الشاشة.

أما الطريقة الثانية، إذا كانت الشاشة لا تدعم خاصية استقبال البث الأرضى الرقمى:

1- يتم شراء الجهاز الخاص باستقبال البث الأرضى الرقمى ويجب أن يكون مكتوبًا عليه DVBT أو DVBT2 .

2- قم بتركيب الهوائى الأرضى.

3- توجيهه فى اتجاه محطة الإرسال الخاصة بمحافظتك.

4- توصيل الكابل الخاص بالهوائى فى المدخل المخصص له بجهاز الاستقبال.

5- توصيل جهاز الاستقبال، بالشاشة أو التليفزيون العادى بالكابل الثلاثي صوت وصورة.

6- الدخول على قوائم البحث والبحث عن الإرسال الأرضى الرقمي.

7- حفظ القنوات التى استقبلتها على الجهاز.

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