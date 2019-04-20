غضب برلماني من رئيس جامعة القاهرة بسبب «مفاجآت شهر إبريل»

20 أبريل 2019 - 09:45 م

أثارت تصريحات الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، التي أعلن خلالها عن تقديمه عدد من المنح والتسهيلات لطلاب الجامعة، جدلًا واسعًا داخل أروقة مجلس النواب.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو لرئيس جامعة القاهرة، يظهر فيه فوق منصة وسط الجامعة، يعلن من فوقها عددًا من المفاجآت للطلاب «مفاجآت شهر إبريل»، على حد تعبير.

وقال «الخشت» في الفيديو المتداول والذي تزامن مع إحياء حفل المطرب محمد حماقي بجامعة القاهرة في الأسبوع الماضي: «تحيا مصر.. إعفاء جميع طلاب المدن الجامعية من المصاريف خلال شهر رمضان المبارك، وكل من لم يدفع مصاريف الجامعة حتى الآن، ستقوم الجامعة بدفع المصاريف بدلا عنه، وهناك عدد من طلاب الليسانس والبكالوريس يرسبون على 5%، من اليوم لا رسوب والجامعة ستمنحه درجة البكالوريوس أو الليسانس وستتحمل هي نسبة الـ5%».

مصطفى كمال، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، قال إن رئيس جامعة القاهرة يجب إقالته على الفور، معتبرًا أن تصريحاته إساءة للجامعة وأساتذتها وطلابها.

وفي تصريح إلى «المصريون»، أضاف «كمال»، أن «وقوف رئيس جامعة القاهرة على المسرح بهذا الشكل أمر مشين وغير مستساغ، وحديثه يحمل على أنه رشاوى انتخابية لحث طلاب الجامعة على الذهاب للاستفتاء».

عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أوضح أن «حال الجامعات المصرية حاليًا سيء وبالتالي لا يصح اتخاذ قرارات تزيد الأزمة، مشيرًا إلى أن نسبة الـ5% التي أعلن عنها للراسبين كارثة، حيث سيترتب عليها نجاح الطلبة الفاشلين والراسبين، الأمر الذي سيترتب عليها مشكلات جمة».

وتابع: «طالب طب أو هندسة راسب لعدم تخطيها النسبة المطلوبة، أقوم أنا أمنحه 5% حتى ينجح، أمر ليس معقول؛ لأنه في هذه الحالة سيتخرج وبالتالي عند عمله سيتسبب في كوارث؛ لأنه غير مؤهل»، مضيفًا «رئيس الجامعة ليس من حقه اتخاذ هذا القرار».

لكنه في الوقت ذاته، اعتبر أن إعفاء الطلبة من دفع رسوم اشتراك المدينة الجامعة أمر جيد ومحمود، لكن طريقة الإعلان عنه مشينة، لافتًا إلى أن الحفلة هي الأخرى أمر غير مقبول.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه عقب عودة المجلس من الإجازة سيتقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي بشأن ذلك الأمر، إن لم يتخذ ضد رئيس الجامعة أية إجراءات.

فيما قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، إن جامعة القاهرة تعد من أعرق وأقدم الجامعات، وبالتالي لا يجوز أن يظهر رئيس الجامعة بهذا الشكل، مضيفًا أن الحرم الجامعي له قدسيته، لكن ما قام به رئيس الجامعة انتهاك لهذه القدسية.

وأضافت لـ«المصريون»، أن نسبة الـ5% التي أعلن عنه رئيس الجامعة غير مقبولة، فضلًا عن أنها ستؤدي إلى مزيد من إهمال الطلبة.

وأشارت إلى أن اللجنة في أول اجتماع لها ستناقش ما صدر عن رئيس الجامعة، وذلك حرصًا عن مستقبل الطلبة، ولطمأنة أولياء الأمور الذي أزعجتهم تلك التصريحات.

من جانبه، قدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، بشأن حفل الفنان محمد حماقي الذي أقيم بجامعة القاهرة، وذلك عقب ظهور حالات تحرش بالحفل بين الطلاب، وتصريحات رئيس الجامعة بإضافة درجات رأفة للطلاب.

مقدم طلب الإحاطة، قال: «نحيط علم سيادتكم برصدنا لبعض الظواهر والتصريحات السلبية أثناء الحفل الغنائي الذي أقامته جامعة القاهرة مؤخرًا للفنان محمد حماقى، فقد صرح رئيس جامعة القاهرة أثناء الحفل أنه قرر إضافة خمسة في المائة درجات رأفة إلى مجموع درجات طلاب مرحلة البكالريوس والليسانس الذين لم تسعفهم درجات الرأفة العادية المقررة للنجاح».

وأضاف: «الأمر الذي سيحصد عواقبه المجتمع الذي ستصدر له جامعة القاهرة هذا العام العديد من الطلاب الغير مُستحقين للنجاح، فينتشرون في كافة مجالات الحياة و هم غير مؤهلين لذلك، خاصة المجالات وثيقة الصلة بحياة المواطن المصري كالطب، ليس هذا فقط، فقد انتشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو لمشاجرات بين الطلاب، وصور فاضحة لحالات تحرش بين الطلاب أثناء الحفل».

وبحسب الطلب: «لذا ومن منطلق دورنا الرقابي والنيابي الذي يحتم علينا الرصد والمتابعة، ونتيجة لمثل هذه التصريحات والقرارات الحماسية والغير مدروسة، ونظرًا لحالات التشاجر والتحرش بين الطلاب أثناء هذا الحفل والذي أظهرت جامعة القاهرة بمثل هذا المظهر المُسيئ لجامعة من أعرق وأكبر الجامعات العربية»