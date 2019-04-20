» رونالدو أول لاعب يتوج بالدوريات الثلاث الكبرى

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي أول لاعب في التاريخ ينجح في التتويج بلقب الدوريات الثلاث الكبرى في العالم وأوروبا.



وبتتويج اليوفي السبت رسميًا بطلًا للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو)، زادت خزائن الدولي البرتغالي بلقب جديد جعله يصل للقب الـ27 مع مختلف الأندية التي لعب لها.

وبتتويج اليوفي السبت رسميًا بطلًا للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو)، زادت خزائن الدولي البرتغالي بلقب جديد جعله يصل للقب الـ27 مع مختلف الأندية التي لعب لها.