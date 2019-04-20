"أديب": الإقبال على اللجان أصاب الخونة بالارتباك

20 أبريل 2019 - 11:51 م

قال الإعلامى عمرو أديب، إن أكبر مخاوفه قبل بدء الاستفتاء فى الداخل، كان هو عدم وجود مشاركة من المصريين، وتلاشى فور نزوله صباح اليوم للإدلاء بصوته فى الاستفتاء، بلجنته الانتخابية بمنطقة السيدة زينب، ومتابعته لمختلف اللجان على مستوى الجمهورية، بخلاف مشاركة جموع المصريين بمختلف السفارات بدول العالم.



وأضاف"أديب"، خلال تقديم برنامجه الحكاية، والمذاع عبر فضائية mbc مصر مساء السبت، أن المشاركة خلال أول أيام الاستفتاء جيدة، وهناك إقبال من المواطنين على صناديق الاقتراع خاصة من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.



وتابع: على الجميع النزول والمشاركة برأيهم أيا كان، مؤكداً أنه لايوجد تزوير داخل اللجان، وعلى المواطن أن يدلى برأيه لكى يأخذ حقه، مشيراً إلى أن جميع زعماء المعارضة شاركوا خلال اليوم الأول فى الاستفتاء، ونشروا صورهم على صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.