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"العسكري" يحيل 8 ضباط كبار بأمن الدولة والمخابرات للتقاعد

عرب وعالم

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان

المصريون ـ متابعات

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أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، ليلة السبت إلى الأحد، إحالة جميع الضباط برتبة فريق في قيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى التقاعد.
وأصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارا بإحالة الضباط برتبة فريق الذين يبلغ عددهم 8 أشخاص بهيئة قيادة الجهاز في إطار خطة وإجراءات إعادة هيكلة وتنظيم الجهاز.
وشمل القرار كلا من تاج السر عثمان سليمان، عبد العزيز عبد الله بخيت، دخري الزمان عمر محمد، سليمان محمد أحمد محمد، أحمد مختار أحمد، عبد الوهاب الرشيد علي، محمد مختار حسن وعباس علي خليفة.
 

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