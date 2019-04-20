"العسكري" يحيل 8 ضباط كبار بأمن الدولة والمخابرات للتقاعد

20 أبريل 2019 - 11:58 م

أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، ليلة السبت إلى الأحد، إحالة جميع الضباط برتبة فريق في قيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى التقاعد.



وأصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارا بإحالة الضباط برتبة فريق الذين يبلغ عددهم 8 أشخاص بهيئة قيادة الجهاز في إطار خطة وإجراءات إعادة هيكلة وتنظيم الجهاز.

