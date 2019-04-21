» "آل الشيخ": حاسس إن بيراميدز هيخسر من الزمالك

21 أبريل 2019 - 12:26 ص

عقب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي بيراميدز، على مباراة الفريق مع منافسه الزمالك المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين بالدوري الممتاز.



وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": ماتش الزمالك صعب.. التعادل حلو.. مع إني حاسس إن بيراميدز هيخسر والشناوي هيضيعنا".

