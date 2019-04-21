» منع مطربة شهيرة من الرقص خلال حفلها بالسعودية

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إليسا
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رفض مدير شركة "روتانا"سالم الهندي السماح للمطربة إليسا بالرقص على المسرح في السعودية قليلاً، أثناء أدائها حفلا هناك، التزاماً بشروط الحفلات التي تمنع الرقص والتمايل في المملكة.
وعندما بدأت إليسا بأداء أغنيتها "بدي دوب" توجهت بالسؤال إلى مدير شركة "روتانا" سالم الهندي، طالبة منه أن يأذن لها بأن ترقص على المسرح قليلاً، لكنه رفض طلبها، وذلك التزاماً بشروط الحفلات في السعودية التي نصّت على عدم الرقص والتمايل.
وأحيت الفنانة إليسا حفلاً ، في مدينة جدة، وتصدرت الترند في السعودية حيث احتل "هشتاغ" "اليسا في جدة" المرتبة الأولى.
وغنّت إليسا خلال الحفل مجموعة من أغنياتها القديمة والجديدة ردّدها الجمهور معها.
وعلى هامش حفلها في السعودية، كشفت إليسا عن تأجيل موعد إطلاق فيديو كليب أغنية "كرهني"، بعدما كان مقرراً عرضه الأربعاء الماضي، وقالت إن مخرجة العمل إنجي جمال تصرّ على إعطاء نتيجة أفضل.
كما أعلنت إليسا لمتابعيها أنها ستحيي هذا الصيف حفلات في تونس والمغرب، وأيضاً في 23 يوليو ببيروت ضمن مهرجان "أعياد بيروت".

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