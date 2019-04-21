تصرفات غير متوقعة من علي ربيع عقب تصريحات طليقته

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على ربيع

ندى محمود

ظهر النجم علي ربيع في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" وذلك بعد ساعات من إعلان زوجته السابقة ندى محمود طلاقهما ، فضلا عن طرده لها ولابنتهما من منزل الزوجية.

ولم يتحدث "ربيع" بأي كلمة في الفيديو الذي ظهر بجانبه الطفل "أحمد السيسي" ضمن كواليس تصوير مسلسله الجديد.

ولم تقف إجراءات "ربيع" السلبية عند هذا الحد ، وإنما امتنع عن إلغاء متابعة زوجته السابقة ندى محمود في "انستجرام" في الوقت الذي قامت هي فيه بإلغاء متابعته تماما.

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