  • الأحد 21 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:20 ص
بحث متقدم
"الدولار" يتخطى حاجز الـ18 جنيهًا

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

الأهلي

نجم الأهلي يرحل .. ولن يستكمل الدوري مع الفريق

"علي ربيع" يترك "مسرح مصر"

تصرفات غير متوقعة من علي ربيع عقب تصريحات طليقته

الإعلامي أحمد موسى

موسى بعد أول يوم استفتاء: خلاص مفيش إخوان تاني

تركي

رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ لنجم الأهلي بعد وفاة زوجته

الخطيب

الخطيب يكتشف مفاجأة كارثية وراء هزائم الأهلي

كامل الوزير

تعليق ناري لـ"أديب" على جهود وزير النقل.. هذا ما قاله

تامر أمين

تعليق غير متوقع لـ"أمين" على اكتساح النساء للجان الاستفتاء

أديب

عمرو أديب: المعارضة أعلنت هزيمتها بسبب هذا الأمر

الوزير الجزائري الأول أحمد أويحيى

التحقيق مع أويحي ووزير المالية في قضايا "فساد" ‎

مفاجآت في قائمة ضحايا مقلب رامز جلال الجديد

الصفحة الأخيرة

رامز جلال
رامز جلال

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. رامز جلال يقدم "رامز في الشلال" رمضان المقبل

#

تهديد برنامج «رامز جلال» الجديد بوقف عرضه.. و«إم بي سي» ترد

#

تسريب تفاصيل مثيرة عن مقلب «رامز جلال» الجديد

#

كشف فكرة مقلب "رامز جلال" .. وهؤلاء أهم ضحاياه

رامز جلال

انتهى رامز جلال من تصوير حلقات برنامجه الجديد "رامز في الشلال" المقرر عرضه خلال رمضان المقبل على قناة MBC مصر.

ومن المقرر أن يظهر في البرنامج العديد من النجوم غير المتوقعين ، أبرزهم لويس فونسي مطرب الأغنية الشهيرة Despacito وشيرين رضا وعلي ربيع وحلا شيحة ومدحت شلبي وشيماء سيف وشهيرة ودنيا سمير غانم ومحمد أنور ورانيا يوسف وحسين الشحات ومصطفى خاطر وأحمد شوبير.

وتعتمد فكرة المقلب على ذهاب الضيف إلى رحلة في إندونيسا على متن قارب ليتفاجأ أن القارب يغرق ومن ثم يحاول الوصول لجزيرة قريبة لتظهر فيها "غوريلا" يتضح أنها رامز جلال.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (7)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» لماذا تعاطف المغاربة مع شاب حاول سرقة بنك؟
» متعب يصدم جماهير الأهلي بحديثه عن عبدالله السعيد
» السبب الحقيقي لاستبعاد "صلاح" من قائمة الأفضل بانجلترا
» فنانة شهيرة: تورطت في جريمة تسيء لديني .. وندمت
» مفاجآت في قائمة ضحايا مقلب رامز جلال الجديد
» تعليق صادم من إيناس الدغيدي على خلع "حلا شيحة" للحجاب
» منع مطربة شهيرة من الرقص خلال حفلها بالسعودية
» "آل الشيخ": حاسس إن بيراميدز هيخسر من الزمالك
» فضيحة في حمامات إحدى مدمرات البحرية الأميركية
» مفاجأة مرعبة بغرفة نوم في أسكتلندا.. لن تصدق
» "أديب": هذا الأمر كان الحصان الأسود في أول أيام الأستفتاء

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان