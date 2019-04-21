نجم الأهلي يرحل .. ولن يستكمل الدوري مع الفريق

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رمضان صبحى

أكد نادر شوقي - وكيل رمضان صبحي نجم الأهلي - أن الأخير سوف يرحل عن الأحمر يوم 1 يوليو المقبل.

وقال "شوقي" في تصريحات لـ"أون سبورت" : "إعارة رمضان صبحي للأهلي تنتهي رسميا يوم 1 يوليو المقبل حسب التعاقد ، ولن يستكمل مسابقة الدوري المصري مع الأهلي".

وأضاف: "تنتهي إعارة لاعبي أندية الدوري الانجليزي وفقًا للائحة البطولة في 30 يونيو، بينما لن ينتهي الموسم المحلي في مصر قبل 15 أغسطس القادم وفقًا لما أعلنته لجنة المسابقات ، بالتالي فإنه لن يستطيع استكمال الدوري مع الأحمر".

واستدرك: "ربما تتغير الأمور حينها ، لكن حتى الآن فإن رمضان صبحي ستنتهي علاقته بالأهلي 1 يوليو المقبل".

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