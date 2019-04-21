» فنانة شهيرة: تورطت في جريمة تسيء لديني .. وندمت

21 أبريل 2019 - 08:29 ص

حل أمس عيد ميلاد الفنانة رحاب الجمل التي ولدت يوم 20 إبريل عام 1974 .



وفيما يلي بعض المعلومات عن "رحاب" :



- ولدت في مدينة "دمنهور" التابعة لمحافظة البحيرة



- شاركت في بعض الأعمال الفنية لكن أول ظهور حقيقي لها كان في فيلم "همام في امستردام" مع الفنان محمد هنيدي حيث قامت بدور حبيبته التي رفض والدها تزويجها له.



- قالت إنها لا تختار أيا من أدوارها إلا بموافقة أدهم ابنها



- أكدت أنها رفضت دورا في مسلسل "الأسطورة" مع محمد رمضان بناء على طلب نجلها أدهم الذي أكد أن الدور مكرر.



- أعلنت ندمها الشديد على تقديم فيلم أحد أفلامها ، قائلة: "كان هذا الفيلم يُظهر شخصا متدينا أنه يعاني من اضطراب جنسي ويستمتع بتعذيب الآخرين له ، وبالتالي أنا متورطة في جريمة تسيء لديني".



