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فنانة شهيرة: تورطت في جريمة تسيء لديني .. وندمت

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رحاب الجمل
رحاب الجمل

أحمد عادل شعبان

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رحاب الجمل

حل أمس عيد ميلاد الفنانة رحاب الجمل التي ولدت يوم 20 إبريل عام 1974 .

وفيما يلي بعض المعلومات عن "رحاب" :

- ولدت في مدينة "دمنهور" التابعة لمحافظة البحيرة

- شاركت في بعض الأعمال الفنية لكن أول ظهور حقيقي لها كان في فيلم "همام في امستردام" مع الفنان محمد هنيدي حيث قامت بدور حبيبته التي رفض والدها تزويجها له.

- قالت إنها لا تختار أيا من أدوارها إلا بموافقة أدهم ابنها

- أكدت أنها رفضت دورا في مسلسل "الأسطورة" مع محمد رمضان بناء على طلب نجلها أدهم الذي أكد أن الدور مكرر.

- أعلنت ندمها الشديد على تقديم فيلم أحد أفلامها ، قائلة: "كان هذا الفيلم يُظهر شخصا متدينا أنه يعاني من اضطراب جنسي ويستمتع بتعذيب الآخرين له ، وبالتالي أنا متورطة في جريمة تسيء لديني".

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