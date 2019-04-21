» السبب الحقيقي لاستبعاد "صلاح" من قائمة الأفضل بانجلترا

أثار خروج نجمنا المصري محمد صلاح من القائمة النهائية لأفضل لاعب في انجلترا جدلًا شديدًا ، وبخاصة أنه عاد وتربع على قائمة هداف الدوري.





وضمت القائمة ثلاثة لاعبين من صفوف مانشستر سيتي متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، الإنجليزي رحيم ستيرلينج والبرتغالي برناردو سيلفا، إلى جانب ثنائي ليفربول الهولندي فيرجل فان دايك والسنغالي ساديو ماني وصاحبهم البلجيكي إيدين هازار نجم تشيلسي.





وأثار خروج صلاح من قائمة اللاعبين المرشحين للتتويج بجائزة لاعب العام في إنجلترا جدلًا كبيرًا بين المتابعين المصريين، خاصة وأن النجم المصري يتصدر جدول هدافي بريميرليج مناصفة مع أجويرو.





لكن عدة عوامل جعلت خروج صلاح من قائمة المرشحين للتتويج بجائزة لاعب العام في إنجلترا أمرًا لم يكن مستبعدًا، خاصة توقيت تصويت لاعبي الدرجات المختلفة للمسابقات المحلية الإنجليزية لاختيار النجم الأفضل.





ويحق للاعبي 92 ناديًا إنجليزيًا التصويت لاختيار أفضل لاعب، أفضل لاعب صاعد وفريق نجوم العام، كما تشارك 10 أندية للسيدات لاختيار أفضل لاعبة.





وتنقسم الأندية الـ 92 إلى لاعبي بريميرليج "20 ناديًا"، تشامبيونشيب "24 ناديًا"، دوري القسم الثالث "24 ناديًا" ودوري القسم الرابع "24 ناديًا".





ويقوم ممثلو رابطة اللاعبين المحترفين بتسليم اللاعبين بطاقات التصويت في ملعب التدريب الخاص بكل فريق، ولا يحق لأي لاعب أن يصوت لأحد زملائه في الفريق ضمانًا لمزيد من النزاهة في عملية الاختيار.





ويبدأ التصويت لاختيار لاعب العام في الأراضي الإنجليزية في شهر فبراير ويمتد لشهر مارس، وهي الفترة التي شهدت تراجعًا ملفتًا في مستوى النجم المصري، أثر على فرصه في الفوز بثقة لاعبي المسابقات الإنجليزية في التصويت.





وسجل صلاح هدفًا واحدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال ثمان مواجهات متتالية، بينها ست مواجهات متتالية لم يصل فيها صلاح إلى الشباك، في سلسلة هي الأسوأ للجناح المصري منذ ارتدائه قميص ليفربول مطلع الموسم الماضي.





كما ساهم غياب صلاح عن التسجيل خلال مواجهات القمة في ابتعاد الأضواء عن النجم المصري، والتأثير على الأصوات الممنوحة له من لاعبي الدرجات الأدنى، حيث تحظى مواجهات القمة بالقدر الأكبر من المتابعة والتركيز.





ولم يسجل صلاح أو يصنع في خمس مواجهات كبرى متتالية أمام توتنهام، تشيلسي، مانشستر سيتي، آرسنال ومانشستر يونايتد، قبل أن يسجل هدفًا ويصنع آخر أمام آرسنال في شهر ديسمبر الماضي، ثم سجل هدفًا قبل أيام في شباك تشيلسي.





وتألق صلاح بشكل ملفت خلال مواجهات القمة خلال الموسم الماضي، حيث سجل سبعة أهداف وصنع هدفين، وهز شباك جميع الفرق الكبرى باستثناء مانشستر يونايتد.



