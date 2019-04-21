» متعب يصدم جماهير الأهلي بحديثه عن عبدالله السعيد

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متعب

دافع عماد متعب - مهاجم الأهلي الأسطوري - عن لاعب الأهلي السابق عبدالله السعيد ، مؤكدًا أن رحيله عن الفريق طبيعي.

وقال "متعب" في تصريحات لـ"أون سبورت": "عبدالله السعيد كان صريحا مع الأهلي منذ البداية وأخبرهم أنه تلقى عرضا بمبلغ معين ، وفتم الرد عليه بعرض أقل بكثير من المعلن فطلب تقريب عرض الأهلي من المعروض عليه لكن لم تتم الاستجابة لطلبه".

وأضاف: "حين أخبرهم عبدالله بالمبلغ الذي عُرض عليه قالوا له (لو جالك عرض زي دا فمع السلامة) وبالتالي ما فعله طبيعي لأن العروض غير متقاربة".

وتابع: ""عندما يكون هناك لاعب كبير ومعي منذ البداية وطلب رقم معين لماذا لا يأخذ ما يريده؟ وببساطة شديدة الأهلي دفع مبالغ كبيرة في لاعبين أخرين ولا أقصد حسين الشحات أو صلاح محسن".

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