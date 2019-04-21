» الزمالك يطلب تأجيل لقاء «الإنتاج» بسبب الكونفدرالية

21 أبريل 2019 - 10:09 ص

طالب مجلس إدارة نادى الزمالك، من اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، بتأجيل مباراة الإنتاج الحربى، فى الجولة الحادية والثلاثين ببطولة الدورى الممتاز المقررة فى الأول من مايو المقبل، بسبب تعارضها مع موعد سفر الفريق إلى أى من السودان أو تونس استعدادًا لإياب دور نصف نهائى الكونفيدرالية.

وخاطب مسئولو النادى لجنة المسابقات لتأجيل المباراة مراعاة لظروف استعدادات الفريق الذى يشارك فى البطولة ممثلا عن مصر، خصوصًا أنه الفريق الوحيد المستمر فى البطولات الأفريقية بعد خروج الأهلى والإسماعيلى والمصرى.

جدير بالذكر أن "كاف" حدد 28 أبريل موعدًا للقاء الذهاب نصف نهائى الكونفدرالية ببرج العرب.