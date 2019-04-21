"الآثار" تحدد حرم عدد من المناطق التاريخية الإسلامية

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وزارة الاثار

بيت الحسيمى

السحيمى

استعرضت جريدة "الوقائع المصرية" في عددها رقم 93، الصادر في 21 أبريل 2019، قراري وزارة الآثار، بشأن تحديد حرم لبعض الآثار الإسلامية.

القرار رقم 316 لسنة 2018، بتحديد حرم لمنزل السحيمي، أثر رقم 339، الكائن بحارة الدرب الأصفر بالجمالية محافظة القاهرة، والمسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزاري رقم 10357 لسنة 1951.

والقرار رقم 319 لسنة 2018، بتحديد خطوط التجميل كحرم لباب مسجد قوصون، أثر رقم 224، الكائن بشارع السروجية قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة، والمسجل بالقرار الوزاري رقم 10357 لسنة 1951.


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