21 أبريل 2019 - 10:34 ص

ظهرت كثافات مرورية بالمحاور والطرق الرئيسية اليوم الأحد، مع انطلاق ثانى أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

وشهد محور 26 يوليو، أمام القادم من مناطق أكتوبر، في طريقه إلى الجيزة، وأعلى ميدان لبنان، كثافات متحركة وكذا أعلى كوبري أكتوبر، و15 مايو، ومناطق وسط البلد، ومحور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة.

كما تباطأت الحركة المرورية، بشوارع فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، والأوتوستراد، وصلاح سالم، والنصر، وكباري أكتوبر، والجلاء و15 مايو بسبب زيادة الأحمال.