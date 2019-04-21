مد أجل النطق بالحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ"التجمهر والتظاهر"

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التجمهر والتظاهر

قررت محكمة جنايات القاهرة مد أجل النطق بالحكم على المتهم إمام فؤاد من حركة 6 أبريل على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالسجن المؤبد في اتهامه بالتجمهر والتظاهر إداريًا لجلسة 25 يونيو

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وبعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وأحمد محمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحى عباس

كان المتهم ألقى القبض عليه بعد صدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد في اتهامه  بالتجمهر والتظاهر وتعطيل حركة المرور وقدم دفاعه طلبًا بإعادة اجراءت محاكمته لكون الحكم غيابيًا


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