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جامعة القاهرة: الهجوم على «الخشت» حملة مغرضة لأعداء النجاح

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رئيس جامعة القاهرة يغازل الطلاب بتدوينة عن نظام الامتحانات

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تحرير سيناء

الصوت والضوء

عقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعًا طارئًا بكامل تشكيله لمناقشة الهجوم على رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت بسبب القرارات التى أعلن عنها خلال حفل الفنان محمد حماقى، واستنكر المجلس بإجماع الآراء الحملة الممنهجة للهجوم على رئيس الجامعة، مؤكدًا أنها حملات مغرضة من كارهى النجاح.

وأكد المجلس فى بيان له، أن الجامعة تعمل بشكل مؤسسى وفى إطار القوانين واللوائح، وهدفها الأساسى التيسير على الطلاب ومراعاة ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن  الجامعة لاحظت عجز عدد من الطلاب ببعض الكليات عن سداد المصروفات الدراسية المقررة قانوناً، ولذلك سعت إلى توفير موارد من التبرعات التي وعد بها بعض رجال الأعمال والمجتمع المدني، ومن صناديق التكافل الاجتماعي لسداد الرسوم عن الطلاب المتعثرين وغير القادرين، ولدى الجامعة رصد كامل عن حالتهم الاجتماعية، ولا تشمل تلك الحالات طلاب البرامج الخاصة أو الطلاب الوافدين، كما أن قرار إعفاء طلاب المدن الجامعية من مصروفات الإقامة والتغذية، يتعلق بشهر رمضان فقط ويأتى فى إطار تخفيف الجامعة عن أبنائها الطلاب.

وأوضح المجلس، إنه بخصوص ما أثير بشأن إضافة نسبة 5 % درجات للطلاب الراسبين للاستفادة منها عند التخرج، فإن حقيقة الوضع يؤكد إن هذا القرار كان معمولا به في معظم كليات الجامعة بموافقة سنوية بقرار متجدد من مجالس الكليات، ولذلك كان من اللازم تعميمه بقرار واحد لتحقيق مبادئ المساواة والتكافؤ بين طلاب الجامعة، حتى لا يتم إعطاء بعض طلاب الكليات ميزة لا يحصل عليها طلاب كليات أخرى، هو نظام معمول به في كثير من النظم العالمية.

وتابع المجلس، أن هذا القرار يطبق على طلاب السنوات النهائية، ويؤدى هذا القرار لتغيير حالة الطالب من راسب بمادة وبالتالي تأخر تخرجه عاما كاملا بسبب درجة واحدة، إلى خريج، بمعنى ألا يتأخر تخرج الطالب سنة كاملة بسبب درجة واحدة فى حالة أن المادة من20 درجة، وخمس درجات فى حالة أن المادة من 100 درجة.

وشدد المجلس على الالتزام الكامل بأجندة المجلس الأعلى للجامعات بشأن الدراسة، فيما يخص طلاب الليسانس والبكالوريوس، كما أن أمر تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة، متروك لكل كلية وفقا لظروفها وطبيعة الدراسة التى تمر بها، وبما يحقق مصلحة الطلاب.


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