فقرات "الصوت والضوء" بالهرم وفيلة مجانا فى عيد تحرير سيناء

21 أبريل 2019 - 12:22 م

قررت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، إقامة عرض باللغة العربية بالمجان بجميع مناطقها بالهرم وأبو سمبل والكرنك وإدفو وفيله ، لجميع المصريين في 25 أبريل تزامنًا مع ذكرى الاحتفال الـ37 لعيد تحرير سيناء.

وأكد سامح سعد، رئيس الصوت والضوء، فى بيان له أن الشركة قررت إقامة عرض مجاني باللغة العربية لجميع المصريين بدعم من وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للسياحة والفنادق بجميع المناطق الـ5 التابعة للشركة، تزامنًا مع ذكرى احتفالات تحرير سيناء، وتجسيدًا لروح الإصرار وعزيمة المصريين شعبا، مؤكدًا أن المشاركة في تلك المناسبات الوطنية هو واجب وطني على كل المؤسسات المصرية للمشاركة فيها.