والدة شهيد: "التعديلات الدستورية رجعتلي حق ابني"

إيمان هاني
أكدت والدة الشهيد البطل أحمد حسين، أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية تجلب حق الشهيد، قائلة: "النهاردة بداية الطريق للقصاص لشهدائنا، الشعب المصري نصرني وجاب لي حق ابني الشهيد".
وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، قائلة: "حسيت إن دم الشهداء الذي روى أرض مصر بأكملها لم يذهب هدرًا".
وتابعت: "عدم الموافقة على التعديلات الدستورية يتسبب في سقوط المزيد من الشهداء وعلى كل مصري التصويت في التعديلات الدستورية".
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