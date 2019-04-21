غدًا.. محاكمة المتهمين في "فساد المليار دولار''

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تنظر غدًا الاثنين محكمة جنايات القاهرة، محاكمة م.م رئيس مجلس إدارة شركة الكرم للطاقة الشمسية وم. ف مدير شركة "mh" للتوريدات المحدودة وع. خ رئيس مجلس إدارة شركة آير جو ايجبت لإتهامهم باختلاس 18 مليونا و585 ألفا و943 دولار كما اختلسا مبلغ 163 مليون و295 ألف و170 دولار و5 ملايين و400 ألف يورو وإجراءهم تحويلات بنكية إلى حسابات المتهم الثالث بقصد اختلاسها لأنفسهما وهي القضية المعروفة إعلاميًا بفساد المليار دولار.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الجامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد.

وكان قد أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «تراى أوشن» للبترول واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهمهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.

باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها فى القضية المعروفة إعلاميا باسم (فساد المليار دولار) من أموال شركة تراى أوشن للبترول.

ثبت لنيابة الأموال العامة قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة ocs ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار واستولي عليها لنفسه، كما قام المتهم الثاني بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك - بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وبنك عودة بالقاهرة وبالدوحة التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسؤولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي.


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