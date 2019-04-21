المغامسى: "لم يكن هناك خلافة عثمانية حتى تعود"

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المغامسى

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المدينة المنورة

الخلافة

المغامسي

اعترض صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة بالسعودية، على عودة تسمية الدولة العثمانية، ردًا على المطالبين بذلك مشيرًا إلى أنه لم تكن لبني عثمان خلافة أصلاً حتى تعود.

وأضاف المغامسى خلال مقابلة أجراها على قناة MBC : "لم تكن هناك خلافة حتى تعود.. كلمة خليفة هنا تقال تجاوزا يعني مجازا، والحق أن الخلفاء 4، أبوبكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم جميعًا، الراشدون ولا خلافة بعدهم إلى يومنا هذا لم تقم خلافة بالمعنى الشرعي".

وأكد أن "الخلافة ليست ملكًا يتوارث، ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه جعلها في بني أمية يعني البيت السفياني ثم البيت المرواني وكذلك بنو العباس توارثوها توارثا وهذا ليس بممنوع شرعًا.

وتابع: "الخلافة بمعناها الشرعي الذي نقول إن هذا خليفة المسلمين حقا فلا تصدق على آل عثمان ولا تصدق على بني العباس ولا تصدق على بنى أمية حتى بنو عثمان كانوا يتوارثون الملك وكذلك كان بنو العباس وبنو أمية، فهذا حكم يمكن أن يحسن وقد لا يحسن يصلح الله به أو لا يصلح الله به لكن ليست الخلافة المقصودة شرعيا وإنما هو ملك".

وأردف: "ولذلك يقال في حق معاوية رضي الله عنه أنه أول ملوك المسلمين، لو قدر أن معاوية جعل الأمر بعده في غير ابنه لكانت خلافة لكن معاوية هو الذي أخذ البيعة لابنه يزيد قبل أن يموت وهذا قلنا يجوز شرعا لكنه ليس الخلافة المنشودة التي يقولها الناس".

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