"كاف" ينعش خزينة الزمالك بمليون و100 ألف جنيه

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انتعشت خزينة نادى الزمالك من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بقيمة الدفعة الأولى من مستحقاته من خلال مشاركته فى النسخة الحالية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقدرة بـ64.466 ألف دولار وهو ما يوازى مليونا و107 آلاف جنيه.

وتعد الدفعة الأولى لنادى الزمالك عبارة عن 50% من مستحقات مشاركته فى دور المجموعات بالنسخة الحالية للكونفدرالية طبقًا للخطاب الذى تسلمه النادى الأبيض من خلال الاتحاد المصرى لكرة القدم بعد إرسال من "كاف" للجبلاية.

وتأهل الزمالك إلى دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية عقب تخطى عقبة حسنية أغادير المغربى.


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