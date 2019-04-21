  • الأحد 21 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر03:21 م
بحث متقدم
صلاح

"صلاح" يسعى لصدارة هداف "البريميرليج" الليلة

السعودية

غرامة مالية على المرتديات "زى غير محتشم" بالسعودية

الزمالك وبيراميدز

مفاجأة.. الزمالك وبيراميدز بدون جمهور

المغامسى

المغامسى: "لم يكن هناك خلافة عثمانية حتى تعود"

الرئيس السيسي

السيسى: هجوم سريلانكا يستهدف الإنسانية كلها

الدكتور محمد معيط

"المالية" تزف بشرى سارة عن الرواتب بمناسبة الأعياد

المستشار نبيل صادق النائب العام

النائب العام يدلي بصوته فى الاستفتاء على الدستور

انفجار سريلانكا

انفجار ثامن في سريلانكا والحكومة تعلن حظر التجوال

الأمن السعودي (أرشيفية)

إحباط هجوم إرهابي فى السعودية

الرئيس المصري والفلسطيني

3 أسباب وراء اجتماع الرئيس الفلسطينى بالسيسي

زمزم يعرض تجربتي "صناع الخير" و"مصر تستطيع" بملتقى للشباب

آخر الأخبار

ملتقي
ملتقي

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بالصور.. "صناع الخير" تعلن بدء إجراء عمليات القلب

#

"صناع الخير" و"مصر تستطيع" توقعان بروتوكولًا لاستقدام خبراء عيون من الخارج

#

"الهجرة" تكشف عن موعد افتتاح مؤسسة "مصر تستطيع"

#

بالصور.. حصاد مهرجان مصر الدولي للقفز الحر بالمظلات

الهجرة

هاني الناظر

مصر تستطيع

تحت عنوان "العمل المجتمعي مهنة أم تطوع"، عرض مصطفى زمزم خبير تطوير مؤسسات المجتمع المدني ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية والمدير التنفيذي لمؤسسة مصر تستطيع، تجربة المؤسستين وأنشطتها خلال ملتقى الخدمة المجتمعية للشباب "YSR " الذي أقيم أمس بالحرم اليوناني "الجريك كامبس".

وقال مصطفى زمزم إن مؤسسة صناع الخير للتنمية تجربة شبابية خالصة نجحت حتى الآن في خدمة أكثر من مليون و 200 ألف مواطن من خلال مبادرات "اطمن على نفسك" لمكافحة فيروس سي، و"عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى، و "أولادنا في عنينا" لمكافحة الأنيميا والسكري وأمراض العيون لأطفال المدارس، بالإضافة لعدد من المبادرات الإنسانية لتوصيل المياه للمنازل المحرومة منها وتوزيع المشروعات الصغيرة ورؤوس المواشي على الأسر الفاقدة للمعيل وذوي الاجتياجات الخاصة.

وأضاف أن مؤسسة مصر تستطيع التي دشنت مؤخرا تحت رعاية وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبرئاسة الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، ستوجه اهتمامها الكامل للشباب في مختلف المجالات بتوفير فرص للتدريب والتعليم الجيد، وكذلك رعاية عدد من المبتكرين وشباب الباحثين ودعم وتمويل منح تدريب وتعليم وذلك بالتعاون مع العلماء والخبراء المصريين بالخارج.

 

وناقش زمزم مع الشباب الحضور، كيفية الاستفادة من العمل التطوعي مهنيا، موضحا أن العمل التطوعي وسيلة إيجابية للحصول على التدريب في مجالات مختلفة مثل إدارة المشروعات ومهارات المبيعات وإدارة الفريق، بالإضافة إلى توسيع دائرة علاقات الشخص المتطوع وزيادة فرصه في مصادفة أشخاص لديهم اهتمامات أو وظائف مماثلة لمهنته.

 

وأشار زمزم خلال كلمته إلى أن التطوع يضفي عمقا للسيرة الذاتية للمتقدمين للوظائف المختلفة لأنه يدل على استعداد الشخص للتعلم والقدرة على العمل الجماعي، فضلا عن أنه يعزز شعور الشخص بالرضا عن النفس.

 

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (7)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. لحظة تفجير كنيسة سانت أنطوني في سريلانكا
» كيف تتخلص من مشاكل المعدة بخطوات بسيطة
» مليارديرة مشهورة تمول جماعة أمريكية للدعارة
» سميحة أيوب تكشف عن علاقتها بالأخوين سرحان
» إصابة 10 أشخاص بانقلاب سيارة في بنى سويف
» ارتفاع حصيلة قتلى هجوم كابول إلى 10 أشخاص
» الزمالك يطلب تأجيل لقاء «الإنتاج» بسبب الكونفدرالية
» "الباز" عن الاحتفال بالرقص: "سلو بلدنا كدا"
» الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادًا لـ «دجلة»
» تعرف علي حالة طقس اليوم
» رمضان صبحي يطير إلى ألمانيا للكشف عن حجم إصابته

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان