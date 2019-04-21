عامل يقتل زوجته ضربًا بجنزير حديد فى الدقهلية

21 أبريل 2019 - 02:09 م

أقدم عامل على قتل زوجته بجنزير حتى الموت فى الدقهلية فى مشاجرة بينهما لرفض الزوج سداد أقساط تروسيكل اشتراه بإيصالات أمانة بتوقيع الزوجة ما يجعلها مهددة بالحبس.

وردت معلومات للواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بين زوجين أسفرت عن مقتل الزوجة بمنطقة الجلاء بمدينة المنصورة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين العثور على جثة "رشا.ا.م" ربة منزل، على يد زوجها "يحيى .ا.ش"، 29 سنة، عاطل.

وتوصلت التحريات إلى أن خلاف نشب بين المتهم وزوجتة اعتدى الأول عليها بجنزير حديدي حتى لفظت أنفاسها بعد شرائه تروسيكل عن طريق إيصالات أمانة باسم الزوجة، وبعد تعثره في السداد، عاتبته المجني عليها خوفها من الحبس ما تسبب فى نشوب مشاجر بينهما، انهال عليها ضربا بجنزير حتى وافتها المنية.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.