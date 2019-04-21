الأرصاد: طفس مائل للبرودة واضطراب بالملاحة البحرية غدًا

21 أبريل 2019 - 04:39 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 11 23

شبين الكوم 12 22

طنطا 12 21

دمنهور 13 20

الاسكندرية 13 20

بلطيم 12 20

مطروح 14 19

السلوم 12 22

سيوة 11 27

بورسعيد 11 19

دمياط 11 19

الزقازيق 12 24

الاسماعيلية 10 24

السويس 11 23

العريش 12 19

رفح 12 19

رأس سدر 13 18

نخل 05 19

نويبع 14 22

طابا 09 19

كاترين 02 15

الطور 14 23

شرم الشيخ 15 25

الغردقة 16 26

مرسى علم 16 25

الفيوم 12 23

بنى سويف 11 24

المنيا 09 24

أسيوط 08 25

سوهاج 09 25

قنا 08 26

الأقصر 13 28

أسوان 14 29

أبوسمبل 15 28

الوادى الجديد 14 27

شلاتين 17 27

ابو رماد 18 25

راس حدربة 19 24

حلايب 19 24

